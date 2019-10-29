toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КУБОК УКРАИНЫ

Гётце может сыграть в Кубке Германии, несмотря на перелом

18:08 62 Читати українською
Гётце может сыграть в Кубке Германии, несмотря на перелом
Марио Гётце / Фото из открытых источников

Даже травма не мешает игроку дортмундской Боруссии Марио Гетце демонстрировать жажду футбола и преданность своей команде.

 

Полузащитник дортмундской Боруссии Марио Гётце готов сыграть в матче 2-го раунда Кубка Германии против одноименного клуба из Менхенгладбаха. Такое заявление он сделал на своей странице в Instagram.

Гетце травмировался в матче против Шальке

Казалось бы, что тут особенного? Дело в том, что игрок получил травму руки в матче 9-го тура Бундеслиги против Шальке (0:0). Его заменили на 58-й минуте матча и он сразу же поехал в ближайшую больницу для прохождения обследования.

"У меня диагностировали перелом руки и растяжение связок на левом запястье. Однако я могу сыграть завтра. Мы должны бороться, чтобы выйти в следующий раунд Кубка Германии", – написал Гётце в социальной сети Instagram.

Матч Кубка Германии между дортмундцами и менхенгладбахцами состоится завтра, 30 октября, в 21:45.

Шальке расписал ничью с Боруссией Д в Рурском дерби, Байер потерял очки с Вердером: 9-й тур Бундеслиги, матчи субботы

blog_ava
Лунин едет в Барселону, очередной топ-экзамен для Малиновского, битва титанов в Англии – топ-матчи евромидуика
Теги
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах Шальке Шальке Германия Боруссия Дортмунд - Боруссия Менхенгладбах Марио Гётце Марио Гётце
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
51
мин
Барселона
22:15
Вальядолид
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук