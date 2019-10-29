Гётце может сыграть в Кубке Германии, несмотря на перелом

Даже травма не мешает игроку дортмундской Боруссии Марио Гетце демонстрировать жажду футбола и преданность своей команде.

Полузащитник дортмундской Боруссии Марио Гётце готов сыграть в матче 2-го раунда Кубка Германии против одноименного клуба из Менхенгладбаха. Такое заявление он сделал на своей странице в Instagram.

Гетце травмировался в матче против Шальке

Казалось бы, что тут особенного? Дело в том, что игрок получил травму руки в матче 9-го тура Бундеслиги против Шальке (0:0). Его заменили на 58-й минуте матча и он сразу же поехал в ближайшую больницу для прохождения обследования.

"У меня диагностировали перелом руки и растяжение связок на левом запястье. Однако я могу сыграть завтра. Мы должны бороться, чтобы выйти в следующий раунд Кубка Германии", – написал Гётце в социальной сети Instagram.

Матч Кубка Германии между дортмундцами и менхенгладбахцами состоится завтра, 30 октября, в 21:45.

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