toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Франция
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Гётце может оказаться в чемпионате Франции

14:51 36 Читати українською
Гётце может оказаться в чемпионате Франции
Марио Гётце / dpa

Полузащитник дортмундской Боруссии Марио Гётце получил вариант с переездом во французскую Лигу 1 в ближайшее трансферное окно.

Интерес к хавбеку "шмелей" проявляет Ницца, утверждает Bild.

Мілан отримав пропозицію підписати Гьотце – трансферу може завадити Фонсека

Ранее Гётце интересовалось немало клубов Лиги 1. Однако, реальное предложение готовы сделать только "орлята". Летом Гётце станет свободным агентом и планирует сменить клубную прописку. Также на 27-летнего полузащитника якобы есть спрос в Италии.

В нынешнем сезоне Марио Гётце провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.

Яремчук, недооцінений гравець збірної України і заміна форварду Динамо – ці трансфери у топ-ліги вже чекають

blog_ava
"Бомба" Барселона определилась с альтернативой Неймару – наследник Месси будет списан в кузницу талантов
12:00
237
Теги
Трансферы Ницца Ницца Франция Трансферы Боруссии Дортмунд Трансферы Чемпионата Германии Марио Гётце Марио Гётце Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
мин
Арсенал
17:00
Ливерпуль
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук