Защитник черниговской команды Андрей Гитченко поделился мыслями о перспективах своего клуба через 10 лет.

"С таким развитием как сейчас, в 2030-м вижу Десну только в Лиге Чемпионов – иначе все это не имеет смысла", – цитирует Гитченко официальный сайт черниговского клуба.

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Напомним, в текущем сезоне Десна не смогла пробиться в групповой турнир Лиги Европы – в третьем квалификационном раунде команда на выезде уступила Вольфсбургу со счетом 0:2.

К слову, на зимний перерыв команда Рябоконя ушла на третьей строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 23 очка – в активе черниговцев 6 побед, 5 ничьих и 2 поражения. От Шахтера, который идет вторым, Десна отстает на 6 очков.

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