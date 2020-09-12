"Каждый сделал свою работу так, как от нас требовали. Готовились всю неделю. Готовились конкретно к Динамо. Поэтому каждый из тех, кто был сегодня на футбольном поле, вышел и сделал то, что от него требовалось. Отсюда и результат.

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Да, немного провалились во втором тайме – у нас игра немножко не получилась, перестроились на 3 защитника. Но первый тайм целиком можно занести в актив. Очень неплохо", – сказал Андрей Гитченко в комментарии Football Hub.

Напомним, черниговская Десна в матче 2-го тура чемпионата Украины на выезде не позволила Динамо победить (0:0).

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