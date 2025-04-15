Гирасси побил рекорд Холанда и Левандовски в матче 1/4 ЛЧ против Барселоны
Форвард дортмундской Боруссии Сергу Гирасси установил впечатляющее достижение.
В сегодняшнем матче 1/4 Лиги чемпионов дортмундская Боруссия принимает дома каталонскую Барселону. Центральный нападающий "шмелей Сергу Гирасси забил два гола в этом поединке, в общем отметившись 12-ю забитыми мячами в текущей ЛЧ.
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По этому показателю Гирасси превзошел Роберта Левандовски в сезоне 2012-13 и Эрлинга Холанда в сезоне 2020-21, которые забили 10 голов в международных турнирах.
К слову, рекордсменом дортмундского клуба по количеству голов в еврокубковом турнире является Лотар Эммерих, который забил 14 голов в Кубке обладателей кубков сезона 1965-66.
Напомним, в первом поединке 1/4 Лиги чемпионов, который проходил на Олимпийском стадионе в Барселоне, "сине-гранатовые" победили Борусию со счетом 4:0.
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