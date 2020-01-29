Гиоргадзе – о переходе в Карпаты: Есть некоторые воспоминания о львовянах, но не из лучших

Грузинский центральный защитник Андро Гиоргадзе поделился впечатлениями после подписания контракта с львовскими Карпатами.

"Я раньше уже выступал в Украине (пза Ворсклу. – прим.), Мне всегда нравилось здесь. Поэтому когда появилась предложение из Карпат, несмотря на все другие варианты, я с радостью согласился стать игроком "зелено-белых".

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Львов – очень красивый город, где живут доброжелательные люди. Поэтому считаю, что я выбрал для себя хорошую команду и правильный путь. Есть некоторые воспоминания о Карпатах, но не из лучших (улыбается). Когда я выступал в составе полтавской Ворсклы, мы на выезде уступили "львам" со счетом 0:4.

Знаю, что болельщики переживают за нашу команду и поддерживают нас в любой ситуации, поэтому, в свою очередь, мы постараемся достигать лишь положительного результата", – цитирует Гиоргадзе пресс-служба Карпат.

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