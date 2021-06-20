"Самые большие премиальные были за матч с Трабзонспором. Мы тогда сначала проиграли дома. А потом пришел Йожеф Сабо и через две недели мы выиграли 2:0. Никто в это не верил, но мы победили после домашнего поражения.

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Какими были премиальные? 50 тысяч долларов на человека. Не каждый день получаешь такие премиальные. Такие деньги могли вскружить голову", – сказал Гиоане в комментарии Football Hub.

Напомним, в 2004 году Динамо в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов дома уступило турецкому Трабзонспору 1:2. Йожеф Сабо, который возглавил коллектив после поражения, сумел встряхнуть команду и в ответном матче киевляне на выезде сенсационно победили турок (2:0) и вышли в групповой турнир самого престижного еврокубка.

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