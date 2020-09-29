Бывший легионер киевского Динамо Тибериу Гиоане принял новый клуб, сообщает издание Opinia Săceleană.

Гиоане озвучил забавную причину, которая убедила его перейти в Динамо

39-летний румын был назначен главным тренером команды Прешица из города Сэчеле. Команда экс-динамовца выступает в четвертом по силе дивизионе Румынии.

Напомним, Гиоане начал тренерскую карьеру в 2013 году – тогда Тибериу принял команду пятого дивизиона Румынии AS Prejmer.

К слову, Гиоане выступал на родине за Брашов и Рапид, откуда в 2001 году перешел в Динамо, в котором провел десять лет. За это время завоевал с киевлянами четыре чемпионства и три Кубка Украины. Тяжелая болезнь (тромбоз венозного синуса головного мозга), которая поразила игрока в 2005 году, не позволила ему полностью раскрыть свой талант.

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