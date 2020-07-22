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Гиоане озвучил забавную причину, которая убедила его перейти в Динамо

12:53 - Читати українською
Гиоане озвучил забавную причину, которая убедила его перейти в Динамо
Тибериу Гиоане / Gsp.ro

Бывший румынский легионер Динамо Тибериу Гиоане поделился мыслями о ситуации в киевском клубе и вспомнил свой трансфер в лагерь "бело-синих".

"Конечно, я слежу за Динамо. Тем более, я часто бываю в Киеве. Хожу на матчи. Но уровень чемпионата снижается. У Шахтера проблемы, у него нет дома. В Динамо проходит омоложение состава украинскими игроками. Вот почему нет хороших результатов.

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Когда переходил в Динамо, "бело-синие" мне казались чрезвычайно сильной командой. Они играли в Лиге чемпионов. Президент клуба, сидя на стуле, набивал мяч больше, чем любой игрок в команде. Это невероятно", – сказал Гиоане в интервью изданию GSP.

Напомним, Гиоане перешел в Динамо из бухарестского Рапида в 2001 году и провел в составе "бело-синих" десять лет. За это время завоевал с киевлянами четыре чемпионства и три Кубка Украины.

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