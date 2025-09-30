"Я видел игру Бленуце лишь по телевизору. И уже увидел его автогол (речь идет о матче 1/16 финала Кубка Украины Александрия – Динамо, но в официальном протоколе гол записали на Сергея Булецу – прим.).

"Казнить молодого парня за то, что он наслушался х*рни?": Заховайло встал на защиту скандального Бленуце

Когда что-то не идет, то плохое приходит одно за другим. Мы с Флорином Чернатом провели вместе 500 матчей в киевском Динамо, и ни разу не забили в свои ворота. А этот парень сыграл полтора матча и уже забил автогол. А он нападающий.

Если бы Бленуце начал с двух голов за матч, все было бы иначе. Но, к сожалению, он начал плохо. Потом стало еще хуже, и они, видимо, разойдутся зимой", – приводит слова Гиоане Sport Total FM.

Напомним, Владислав Бленуце перешел в Динамо из Университати Крайовп за около два миллиона евро. В текущем сезоне румынский нападающий сыграл 4 матча в составе киевлян, результативными действиями не отличался. Ранее футболист попал в скандал из-за пророссийских постов в своих соцсетях.

