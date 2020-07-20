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Гиоане назвал своего фаворита на тренерское кресло Динамо

20 июля 22:40 - Читати українською
Гиоане назвал своего фаворита на тренерское кресло Динамо
Тибериу Гиоане / Фото ФК Динамо

Экс-легионер Динамо Тибериу Гиоане порекомендовал киевлянам своего скандально соотечественника.

"Я хотел бы увидеть Луческу в киевском Динамо. Это было бы замечательно. Он работал в Румынии с Динамо и Рапидом, в Турции с Галатасараем и Бешикташем, почему бы ему не пойти в Динамо после работы в Шахтере? Сейчас в киевской команде есть замечательные молодые футболисты", – цитирует Гиоане Sport.ua.

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Бывший румынский хавбек работал под руководством Мирчи Луческу в бухарестском Рапиде, с которого Тибериу перебрался в киевское Динамо, где выступал в 2001-2011 годах.

Напомним, руководство Динамо решило освободить Алексея Михайличенко после завершения сезона УПЛ.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Мирча Мирча Луческу Тибериу Тибериу Гиоане
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