Выступления центрбэка активно мониторят Ливерпуль и Тоттенхэм, утверждает Bild.

Тоттенхэм нашел наследников Кейна в топ-4 АПЛ – возможен большой обмен

Представители АПЛ обдумывают подписания Гинтера в летнее трансферное окно. Наставник мерсисайдцев Юрген Клопп хорошо знает возможности соотечественника, поскольку работал с ним в Бундеслиге. У защитника есть еще год по контракту с "жеребцами", поэтому ближайшее лето – последняя возможность Боруссии М заработать на трансфере своей звезды.

В нынешнем сезоне Матиас Гинтер провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча. Ранее он защищал цвета Боруссии Д и Фрайбурга.

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