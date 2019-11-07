Гильерме позорно пропустил между ног в матче против Ювентуса – фейл тура ЛЧ от вратаря сборной России

Голкипер московского Локомотива Гильерме допустил ужасную ошибку в матче 4 тура Лиги чемпионов против Ювентуса (1: 2).

Страж ворот "железнодорожников" подвел своих партнеров уже на первых минутах матча с туринцами.

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Гильерме пропустил после дальнего штрафного Криштиану Роналду, который к тому же бил под углом. Вратарь Локомотива не смог зафиксировать мяч, и кожаный прокатился между его ногами навстречу воротам. На линии уже караулил Аарон Рэмзи, который и воспользовался неуклюжими действиями соперника.

Напомним, что 33-летний этнический бразилец Гильерме является основным вратарем не только Локомотива, но и сборной России.

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