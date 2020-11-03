Специалист был арестован по обвинению в нападении на свою девушку, произошедшему 1 ноября, сообщает The Sun. Кейт Гревилл сама вызвала полицию. Женщина получила легкие травмы, но не нуждалась в госпитализации.

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Правоохранители сообщили, что 46-летний валлиец был арестован по подозрению в нападении по статье 47 и обычном нападении по статье 39. В понедельник, 2 ноября, Гиггз был замечен во время выхода из участка. Его освободили под залог.

Как сообщает твиттер BBC Sport Wales, сборная Уэльса уже отменила запланированную на вторник пресс-конференцию, посвященную объявлению состава команды на матчи Лиги наций. Футбольная ассоциация Уэльса тоже знает об инциденте с участием Гиггза, но отказалась от комментариев.

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