Гиггз введен в Зал славы валлийского спорта

Легендарный полузащитник Манчестер Юнайтед, а ныне – тренер сборной Уэльса Райан Гиггз получил признание на родине.

Экс-вингер МЮ и сборной Уэльса вошел в Зал славы валлийского спорта. Об этом сообщает официальный твиттер организации.

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Гиггз стал 23-м футболистом, которому отдали подобные почести. Ранее такое признание получили, в частности, экс-тренер мадридского Реала Джон Тошак, экс-полузащитник Лидса и Ньюкасла Гари Спид, еще одна легенда Манчестер Юнайтед Марк Хьюз.

Напомним, что всю свою игровую карьеру Райан Гиггз провел в составе "красных дьяволов". Он завоевал 34 трофея с манкунианцами, среди которых 13 чемпионских титулов и 2 кубка Лиги чемпионов.

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