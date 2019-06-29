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Гиггз введен в Зал славы валлийского спорта

13:08 5 Читати українською
Гиггз введен в Зал славы валлийского спорта
Райан Гиггз (в центре) / официальный твиттер Зала славы валлийского спорта

Легендарный полузащитник Манчестер Юнайтед, а ныне – тренер сборной Уэльса Райан Гиггз получил признание на родине.

Экс-вингер МЮ и сборной Уэльса вошел в Зал славы валлийского спорта. Об этом сообщает официальный твиттер организации.

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Гиггз стал 23-м футболистом, которому отдали подобные почести. Ранее такое признание получили, в частности, экс-тренер мадридского Реала Джон Тошак, экс-полузащитник Лидса и Ньюкасла Гари Спид, еще одна легенда Манчестер Юнайтед Марк Хьюз.

Напомним, что всю свою игровую карьеру Райан Гиггз провел в составе "красных дьяволов". Он завоевал 34 трофея с манкунианцами, среди которых 13 чемпионских титулов и 2 кубка Лиги чемпионов.

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Англия Райан Гиггз Райан Ґіґґз Райан Гиггз Райан Гиггз Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уэльс Уэльс
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