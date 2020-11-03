Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз будет отсутствовать на предстоящих матчах команды.

Футбольная ассоциация Уэльса договорилась с Гиггзом, что тот будет отсутствовать в расположении команды во время ноябрьского сбора.

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Как сообщает официальный сайт ассоциации, сборной будет руководить помощник легенды Манчестер Юнайтед Роберт Пейдж в матчах против США, Ирландии и Финляндии.

Напомним, Гиггз был арестован за нападение на девушку, которое произошло 1 ноября. Сборная Уэльса даже отменила запланированную пресс-конференцию своего наставника.

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