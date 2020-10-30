"Может пройти 15-20 лет до этого события, особенно если Клопп и Гвардиола останутся. У них есть ресурсы и игроки. Есть пример Ливерпуля, они выиграли чемпионат Англии в 1990 году и думали, что скоро выиграют его снова.

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Даже Клоппу понадобилось четыре с половиной года, чтобы выиграть АПЛ. Это займет много времени. Нужно осмыслить то, что сделал Клопп", – поделился Гиггз на подкасте Джейми Каррагер на Sky Sports.

Напомним, Манчестер Юнайтед в последний раз становился чемпионом Англии в сезоне 2012/13 – последнем в эпохе сэра Алекса Фергюсона.

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