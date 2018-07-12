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Гиггз: Роналду одержим тем, чтобы быть лучше Месси

11 июля 20:36 183 Читати українською
Гиггз: Роналду одержим тем, чтобы быть лучше Месси
Райан Гиггз / Фото: Sky Sports

Экс-хавбек Манчестер Юнайтед Райан Гиггз уверен, что трансфер Роналду в Ювентус обусловлен его соревнованием с Лионелем Месси.

"Я был удивлен тем, что Роналду ушел из Реала и отправился в Италию. Думаю, для него это серьезный вызов, так как он становится частью большого клуба.

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Роналду одержим тем, чтобы быть лучше, чем Месси. Сейчас в его голове одна мысль: "Я сделал это в Англии, я сделал это в Испании, и собираюсь сделать это в Италии".

Возможно, это будет аргументом, когда люди будут спрашивать о том, кто же все-таки лучше – Роналду или Месси?", – цитирует Гиггза Daily Mail.

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Теги
Испания Ювентус Ювентус Криштиану Роналду Криштиану Роналду Райан Гиггз Райан Ґіґґз
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