Гиггз пугает соперников Манчестер Юнайтед новичком команды

Легендарный валлиец положительно оценивает приход Дэниэла Джеймса в английский гранд.

Райан Гиггз предсказывает блестящее будущее своему подопечному из сборной Уэльса.

"Прежде всего, выделю его наилучшее качество – это скорость. Я, наверное, за всю свою карьеру не видел столь быстрого игрока, как он. И это поражает, потому что и среди моих одноклубников, и среди соперников были быстрые игроки.

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Джеймс может играть на нескольких разных позициях – любое место в тройке нападения – и в этом сезоне он играл за Суонси на тех позициях, на которых раньше не играл, но чувствовал себя комфортно. Он кошмар для защитников. Дэниел не слишком большой игрок, поэтому его трудно задержать руками. У него обе ноги рабочие, он может забивать голы и создавать голевые моменты.

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Он все еще молод, все еще изучает игру, но у него потрясающая скорость, и, я уверен, он будет кошмаром для защитников на Олд Траффорд", – цитирует Гиггза официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Отметим, что 21-летний Джеймс перебрался на Олд Траффорд из родного Суонси. Ориентировочная стоимость трансфера – 15 млн фунтов.