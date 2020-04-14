Гиггз признался, что мог покинуть Манчестер Юнайтед из-за Бекхэма

Легенда английского Манчестер Юнайтед вспомнил эпизод, когда был близок к уходу с Олд Траффорд из-за не менее статусного исполнителя – Дэвида Бекхэма.

"Летом, когда Дэвид Бекхэм покинул МЮ, были разговоры о том, что я могу перейти в Интер. Я такого не слышал.

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Я не лучшим образом начал предыдущий сезон, но в итоге все было в порядке. В конце сезона 2002/03 было немало слухов о том, что кто-то из нас уйдет. В конце концов, Дэвид ушел в Реал. Именно тогда, очевидно, я был ближе всего к тому, чтобы покинуть клуб, за все время. Но я никогда не хотел уходить. У меня ежегодно была мотивация, я был частью команды, мне нравилось играть", – цитирует валлийца Sky Sports.

Напомним, что Райан Гиггз является живой легендой "красных дьяволов". Полузащитник провел 24 сезона в футболке Юнайтед и завоевал более 30 трофеев с манкунианцами.

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