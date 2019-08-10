toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР ВЕСТ ХЭМ - МАНЧЕСТЕР СИТИ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Гиггз посоветовал Манчестер Юнайтед воспитывать Погба пинками – когда-то через подобное прошел Роналду

18:17 33 Читати українською
Гиггз посоветовал Манчестер Юнайтед воспитывать Погба пинками – когда-то через подобное прошел Роналду
Гиггз и Роналду / Reuters

Легендарный валлиец поделился интересными методами воспитания звездного хавбека.

"Давайте Погба пинка на тренировках. Но этого больше не происходит, это в прошлом.

Погба в Реал: Райола использует интерес Ювентуса для давления на мадридцев

Я не говорю пинать всех. Но именно так Роналду стал лучшим. Скоулз дал бы ему пинка, если бы он слишком много возился с мячом. Внезапно что-то щелкает, и ты понимаешь, что нельзя слишком много финтить или делать подобное, иначе тебя накажут.

Эвра объяснил, почему Погба не может показать свой максимум в Манчестер Юнайтед

Я видел интервью Компани после окончания сезона. Он немного старомоден. Его спросили о неделе перед последней игрой в Брайтоне, и он сказал: "Иногда я должен дать кому-то пинка". И я подумал, что Манчестер Сити, возможно, будет не хватать этого в новом сезоне", – цитирует Гиггза Evening Standard.

blog_ava
Динамо – Шахтер: онлайн-трансляция матча УПЛ – смотреть видео
16:54
3359
Теги
Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Райан Гиггз Райан Ґіґґз Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
мин
Атлетико
19:00
Ювентус
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук