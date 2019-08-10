Гиггз посоветовал Манчестер Юнайтед воспитывать Погба пинками – когда-то через подобное прошел Роналду

Легендарный валлиец поделился интересными методами воспитания звездного хавбека.

"Давайте Погба пинка на тренировках. Но этого больше не происходит, это в прошлом.

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Я не говорю пинать всех. Но именно так Роналду стал лучшим. Скоулз дал бы ему пинка, если бы он слишком много возился с мячом. Внезапно что-то щелкает, и ты понимаешь, что нельзя слишком много финтить или делать подобное, иначе тебя накажут.

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Я видел интервью Компани после окончания сезона. Он немного старомоден. Его спросили о неделе перед последней игрой в Брайтоне, и он сказал: "Иногда я должен дать кому-то пинка". И я подумал, что Манчестер Сити, возможно, будет не хватать этого в новом сезоне", – цитирует Гиггза Evening Standard.