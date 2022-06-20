Причиной такого решения 48-летнего Гиггза стал секс-скандал, разгоревшийся еще в 2020-м. Тогда легендарный полузащитник нанес телесные повреждения бывшей девушке Кейт Гревилл и напал на еще одну даму. Следующее судебное заседание по этому делу запланировано на 8 августа.

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Райан не признает своей вины и готов бороться за справедливость, но решил покинуть пост главного тренера сборной Уэльса, чтобы команда спокойно готовилась к чемпионату мира в Катаре, не отвлекаясь на скандал с его участием.

Экс-капитан Манчестер Юнайтед и валлийская футбольная ассоциация завершают переговоры об окончательном прекращении сотрудничества. Официальное решение будет объявлено в ближайшие дни, сообщает Mail Plus.

Гиггз был арестован в ноябре 2020 года. После этого легенда был вынужден временно уйти с должности наставника национальной сборной. Преемник Райана – Роб Пейдж, который является другом скандального тренера – сумел вывести команду в финальную часть ЧМ-2022, одолев Украину в финале плей-офф.

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