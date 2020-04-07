toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Гиггз не включил Роналду в символическую сборную футболистов Манчестер Юнайтед

7 апреля 23:14 28 Читати українською
Гиггз не включил Роналду в символическую сборную футболистов Манчестер Юнайтед
Райан Гиггз / Getty images

Бывший футболист Манчестер Юнайтед Райан Гиггз составил символическую сборную из игроков "красных дьяволов", которые выступали вместе с ним.

Интересно, что в сборной Гиггза не нашлось места португальскому нападающему Криштиану Роналду, который играл в Манчестер Юнайтед с 2003 по 2009 год.

Ювентус вынужден отпустить Роналду – Реал не ждет португальца и выбрал другую топ-цель

Вратарь: Петр Шмейхель;

Защитники: Гари Невилл, Рио Фердинанд, Микаэль Сильвестр, Денис Ирвин;

Полузащитники: Рой Кин, Ники Батт, Пол Скоулз, Дэвид Бекхэм;

Нападающие: Уле Гуннар Сульшер, Уэйн Руни.

Напомним, с 1990 по 2014 год Гиггз выступал за Манчестер Юнайтед, с которым завоевал 34 трофея, среди которых 13 титулов чемпиона Англии, 4 Кубка страны и 2 Лиги чемпионов.

Операция-2021: Реал откладывает топ-трансфер и игнорирует Роналду, или Нотка позитива для Флорентино Переса

blog_ava
Шевченко будет выбирать из двух топ-чемпионатов – Малдера рассекретил планы наставника сборной Украины
7 апреля
607
Теги
Англия Криштиану Роналду Криштиану Роналду Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Рой Кин Рой Кин Пол Скоулз Пол Скоулз Петер Шмейхель Ники Батт Гари Невилл Гари Невилл Уэйн Руни Уэйн Руни Райан Гиггз Райан Гиггз Микаэль Сильвестр Микаэль Сильвестр Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
21
час
:
34
мин
Ньюкасл
22:00
Вест Хэм
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук