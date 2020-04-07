Гиггз не включил Роналду в символическую сборную футболистов Манчестер Юнайтед

Бывший футболист Манчестер Юнайтед Райан Гиггз составил символическую сборную из игроков "красных дьяволов", которые выступали вместе с ним.

Интересно, что в сборной Гиггза не нашлось места португальскому нападающему Криштиану Роналду, который играл в Манчестер Юнайтед с 2003 по 2009 год.

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Вратарь: Петр Шмейхель;

Защитники: Гари Невилл, Рио Фердинанд, Микаэль Сильвестр, Денис Ирвин;

Полузащитники: Рой Кин, Ники Батт, Пол Скоулз, Дэвид Бекхэм;

Нападающие: Уле Гуннар Сульшер, Уэйн Руни.

Напомним, с 1990 по 2014 год Гиггз выступал за Манчестер Юнайтед, с которым завоевал 34 трофея, среди которых 13 титулов чемпиона Англии, 4 Кубка страны и 2 Лиги чемпионов.

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