Гиггз назвал четырех игроков Манчестер Юнайтед, которые были неприкасаемые для Фергюсона

Экс-полузащитник Манчестер Юнайтед Райан Гиггз рассказал о принципах легендарного наставника манкунианцев.

"Были 4 игрока, из-за которых Фергюсон никогда не заводился. Кантона, Брайан Робсон, Рой Кин и Криштиану Роналду. Они все по-своему выигрывали матчи.

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Они делали свою работу на поле, поэтому он никогда не чувствовал необходимости в этом.

У Кантоны были матчи, когда он ничего не делал. Не забивал, не бегал, как Тевес или Руни, вообще никак не влиял на ход игры. Но Фергюсон знал, что рано или поздно что-то хорошее случится. Мы сидели в раздевалке и думали, что сейчас он устроит Эрику взбучку, ибо он ничего не делал.

Но на следующей неделе Кантона забивал победный мяч или творил магию. Поэтому Фергюсон хорошо относился к великим игрокам до тех пор, пока они демонстрировали уровень на поле", – цитирует Гиггза beIN Sport.

Напомним, Кантона защищал цвета МЮ в 1992-1997 годах.

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