toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ГЕРМАНИЯ ОГНЕН ВУКОЕВИЧ

Гиггз назвал четырех игроков Манчестер Юнайтед, которые были неприкасаемые для Фергюсона

21:06 26 Читати українською
Гиггз назвал четырех игроков Манчестер Юнайтед, которые были неприкасаемые для Фергюсона
Криштиану Роналду и Райан Гиггз / Фото Metro

Экс-полузащитник Манчестер Юнайтед Райан Гиггз рассказал о принципах легендарного наставника манкунианцев.

"Были 4 игрока, из-за которых Фергюсон никогда не заводился. Кантона, Брайан Робсон, Рой Кин и Криштиану Роналду. Они все по-своему выигрывали матчи.

Фергюсон пытался продать Роналду в Барселону, а не в Реал

Они делали свою работу на поле, поэтому он никогда не чувствовал необходимости в этом.

У Кантоны были матчи, когда он ничего не делал. Не забивал, не бегал, как Тевес или Руни, вообще никак не влиял на ход игры. Но Фергюсон знал, что рано или поздно что-то хорошее случится. Мы сидели в раздевалке и думали, что сейчас он устроит Эрику взбучку, ибо он ничего не делал.

Но на следующей неделе Кантона забивал победный мяч или творил магию. Поэтому Фергюсон хорошо относился к великим игрокам до тех пор, пока они демонстрировали уровень на поле", – цитирует Гиггза beIN Sport.

Напомним, Кантона защищал цвета МЮ в 1992-1997 годах.

"Ми сховали шампанське у туалеті". Алекс Фергюсон керував пабами і воював з агентами та пресою – як стати чемпіоном

blog_ava
Дело Вукоевича: полиция сообщила новые детали скандального задержания экс-динамовца
09:22
546
Теги
Англия Брайан Робсон Рой Кин Рой Кин Райан Гиггз Райан Ґіґґз Криштиану Роналду Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Эрик Кантона
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
37
мин
Сельта
23:55
Атлетико
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук