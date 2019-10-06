Гиггз Манчестер Юнайтед стоит приобрести еще пять игроков для Сульшера

Легенда Манчестер Юнайтед Райан Гиггз считает, что руководству клуба стоит поддержать главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера приобретением нескольких футболистов.

"Сульшер меняет психологию команды, но это длительный процесс. Ему нужно приобрести еще пять футболистов.

Манчестер Юнайтед уже не в 90-х – Сульшер – о новых временах и шансе для игроков академии

Сделать это в пределах одного трансферного окна очень трудно, поэтому руководству клуба стоит набраться терпения и позволить тренеру завершить процесс формирования такой команды, которая ему нужна. Да, это большие расходы, но такова реальность современного футбола –чтобы побеждать, надо тратить большие суммы", – цитирует Гиггза Goal.com со ссылкой на The Sun.

Напомним, перед началом этого сезона Манчестер Юнайтед подписал Харри Магуайра, Дэниэла Джеймса и Арона Ван-Биссаку, потратив в сумме около 160 млн евро.

Ярмоленко очолює повстання, Клопп і Конте дають майстер-клас, Барса та МЮ деградують – огляд вогняного вікенду