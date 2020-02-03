Гиггз: Фернандеш может стать обузой, если Сульшер не найдет для него лучшую позицию

Экс-полузащитник Манчестер Юнайтед Райан Гиггз советует главному тренеру манкунианцев Уле Гуннару Сульшеру найти для португальского новичка команды Бруну Фернандеша правильное применение на поле.

"Мы увидели проблески того, на что способен Бруну. Нужно немного поработать над тем, чтобы понять и определить его правильное применение на поле. Когда он стоит спиной к чужим воротам, не думаю, что это его лучшая позиция. Если он играет глубже, он может быть обузой, поскольку разрывается между защитой и атакой.

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Хочется видеть, как он атакует, находясь с мячом. Также заметно, что он может раздавать пасы и обладает отличным видением поля для длинных передач, когда играет глубже. Тогда ему нужно совершать больше рывков. Я думаю, что он и сам захочет найти идеальную позицию на поле. Он устал к концу матча, но его мастерство было видно на протяжении всей игры", – цитирует Гиггза издание Daily Mail.

Напомним, новичок "красных дьяволов" Бруну Ферандеш дебютировал за свой новый клуб в матче 25-го тура против Вулверхэмптона, однако результативными действиями не отметился.

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