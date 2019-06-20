Гибель Салы: полиция задержала подозреваемого в непредумышленном убийстве

С момента гибели форварда Кардиффа Эмилиано Салы прошло почти полгода, но дело до сих пор расследуется.

Представитель английской полиции Саймон Хакстер рассказал новые подробности по делу гибели аргентинского форварда Эмилиано Салы.

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"По итогам наших расследований на 19 июня 2019 года, был задержан 64-летний мужчина из района Северного Йоркшира по подозрению в непредумышленном убийстве. Задержанный помогает следствию и был освобожден из-под стражи, но он все еще находится под следствием", – цитирует слова Хакстера BBC.

Напомним, 21 января самолет с форвардом Кардиффа на борту упал в воды Ла-Манша. Позже на глубине 62 метра были обнаружены обломки самолета и одно тело, которое было поднято на поверхность. Впоследствии полиция подтвердила, что оно принадлежит именно Эмилиано Сале.