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Гибель Рейеса: появились новые подробности смертельного ДТП

20:20 136 Читати українською
Гибель Рейеса: появились новые подробности смертельного ДТП
Автомобиль Рейеса после инцидента / Фото AS

Судебный эксперт Франциско Галади опроверг версию, что автомобиль экс-хавбека Севильи Хосе Антонио Рейеса двигался со скоростью более 200 км/ч.

Галадий заявил, что по его подсчетам автомобиль Рейеса двигался со скоростью 130-135 км/ч, сообщает Marca.

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Также эксперт нашел на дороге следы металла от диска колес, что подтверждает версию, что у машины лопнуло колесо во время движения.

Напомним, Рейес разбился в ДТП вместе со своим двоюродным братом утром 1 июня. На момент трагедии футболисту было 35 лет. За свою карьеру он пять раз выигрывал Лигу Европы: трижды с Севильей и дважды с Атлетико. Это рекорд турнира.

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Испания Хосе Антонио Рейес Хосе Антонио Рейес Смерти футболистов
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