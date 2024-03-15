14 марта компания GGBET сообщила о передаче двух станций радиоэлектронной борьбы на сумму более 1 миллиона гривен.

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В частности, компания передала тактический комплекс средств радиопомех барражирующим боеприпасам "Защита АЛ", который способен нейтрализовать действие дронов-камикадзе "Ланцет". А также станцию РЭБ "Защита АФ", которая помогает эффективно бороться с вражескими FPV-дронами на большом расстоянии.

Сегодня РЭБ-станции являются одними из тех сверхважных элементов, которые фактически спасают жизни украинских защитников. Переданные приборы помогут создать эффективное противодействие вражеским дронам и обеспечить чистое небо для подразделений ВСУ. Особенно важно, что данные станции произведены в Украине, что позволяет нам не зависеть от помощи партнеров и развивать собственный промышленный военный потенциал,

– подчеркнул Дмитрий Вошкарин, СЕО GGBET.

93 отдельная механизированная бригада является эффективной частью в составе ВСУ. Полномасштабное вторжение бригада встретила на Сумщине, где уничтожила большое количество врагов. Далее подразделение принимало активное участие в оборонительной операции на Бахмутском направлении, где находится до сих пор.