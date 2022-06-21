Чемпиона мира 2014 года подписал Айнтрахт. Контракт рассчитан до 2025-го, сообщает официальный сайт франкфуртцев.

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У Гетце были серьезные проблемы с обменом веществ, и в 2020 году он согласился присоединиться к ПСВ. Период в Нидерландах получился неплохим – 77 матчей, 18 голов и 18 ассистов. Выкупить 30-летнего хавбека можно было всего за 4 млн евро, которые были предусмотрены клаусулой.

Айнтрахт выиграл Лигу Европы и сможет выступать на групповом этапе Лиги чемпионов 2022/23.

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