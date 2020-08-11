Гетце отказал Бекхэму – ветеран Бундеслиги заинтересован в европейских клубах

Немецкий полузащитник Марио Гетце пока не намерен переезжать за океан.

Владелец ФК Интер Майами Дэвид Бекхэм приглашал Марио Гетце в свою команду, но получил отрицательный ответ от хавбека, сообщает Bild.

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28-летний игрок не исключает своего завершения карьеры в МЛС, но пока хочет продолжить свои выступления в Европе. Напомним, летом Марио покинул лагерь дортмундской Боруссии на правах свободного агента. Ранее СМИ приписывали интерес к немцу со стороны мадридского Атлетико.

В прошлом сезоне Бундеслиги Гетце провел 15 матчей, в которых отметился тремя голами.

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