Гетце может продолжить карьеру в Мадриде – хавбеку предлагают снизить финансовые аппетиты в 5 раз

Полузащитник дортмундской Боруссии Марио Гетце имеет шанс попробовать свои силы в Ла Лиге.

Атлетико готов подписать Марио Гетце, но выдвигает встречные условия, сообщает Bild.

Боруссия Д официально подтвердила, что Гётце покинет клуб

В Боруссии Д 28-летний немец получает около 10 млн евро в год, а мадридцы могут предложить хавбеку контракт только с 2 млн.

Напомним, сотрудничество Марио со "шмелями" подходит к концу, поэтому новому клубу немец достанется на правах свободного агента. В нынешнем сезоне Бундеслиги Гетце провел 15 матчей, в которых отметился тремя голами.

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