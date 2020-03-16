Гетце и Окслейд-Чемберлен развлекаются с женами – крутые танцы заполняют коронавирусную паузу

Футболисты сборных Англии и Германии показали один из вариантов, как развлечься во время карантина.

Европейский футбол взял паузу из-за эпидемии коронавируса. Игроки получили указания от фитнес-тренеров и поддерживают форму самостоятельно, выполняя упражнения в условиях домашней изоляции.

В Instagram много подобных фото: Инсинье разминается с помощью стула, де Лигт растягивает себя на коврике, Зинченко пытается позаниматься, отбившись от собак, Левандовски оттягивается с дочерью на спине.

А разорвали сеть Алекс Окслейд-Чемберлен и Марио Гетце, которым помогли любимые женщины.

Окс с Перри Эдвардс синхронным танцем элегантно поднялся по лестнице:

We've all got a lot of time to kill...



Good to see @Alex_OxChambo is making the most of it pic.twitter.com/aAkHTxLSBw — Football on BT Sport (@btsportfootball) March 15, 2020

Марио со своей женой Анн-Катрин попытался пройти так называемый NananaChallenge. "Золотой мальчик" немецкого футбола сбился, но жена все равно запостила ролик:

Марк Бартра в паре со своей второй половинкой показал экс-партнеру по Боруссии, как это делается:

Ювентус пішов шляхом PornHub, Мессі продає одяг, а син Роналду грається зі світом – футбол на карантині