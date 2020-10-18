Эредивизи, 5-й тур

Зволле – ПСВ – 0:3

Голы: Гетце, 9, Маллен, 18, 39

Гетце официально стал игроком ПСВ

Середняк Зволле принимал явного фаворита ПСВ в домашних стенах. В этом матче состоялось знаковое для Марио Гетце событие – он оформил свой дебют за нидерландского гранда, выйдя в стартовом составе. Более того, 28-летний немец сумел отличиться голом уже на 9 минуте. Гетце удачно воспользовался ошибкой защитника, который неудачно отдал на голкипера – Марио на классе убрал вратаря и забил дебютный для себя мяч за "фермеров".

В первом тайме ПСВ еще дважды отличился, а вот Зволле не сумел реализовать пенальти. Марио Гетце был заменен на 67 минуте, но все же поспособствовал победе своей команды. 3:0 – 28-летний хавбек удачно дебютирует за "красно-белых".