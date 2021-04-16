Герта всей командой пропустит несколько туров Бундеслиги – беспрецедентный случай
10:05 - Читати українською
Столичная Герта полным составом ушла на карантин.
Герта пробудет на самоизоляции в течение двух недель из-за 4 положительных теста в берлинском клубе, сообщает Bild.
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На таком решений настаивала местная власть. Коронавирус обнаружили в двух футболистов – Марвина Платтенхардта и Доди Люкебакио, тренера Паля Дардаи и его помощника Адмира Хамзагича. Это первый случай в Бундеслиге, когда команда изолируется из-за 4 подтвержденных тестов.
Таким образом Герта пропустит ближайшие матчи против Майнца, Фрайбурга и Шальке.
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