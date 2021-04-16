Герта пробудет на самоизоляции в течение двух недель из-за 4 положительных теста в берлинском клубе, сообщает Bild.

Евро-2020: Испания вынуждена срочно сменить город проведения турнира

На таком решений настаивала местная власть. Коронавирус обнаружили в двух футболистов – Марвина Платтенхардта и Доди Люкебакио, тренера Паля Дардаи и его помощника Адмира Хамзагича. Это первый случай в Бундеслиге, когда команда изолируется из-за 4 подтвержденных тестов.

Таким образом Герта пропустит ближайшие матчи против Майнца, Фрайбурга и Шальке.

ПСЖ вышел в полуфинал ЛЧ несмотря на поражение от Баварии: Мюнхен разочаровывает, Париж ломает каноны, а Неймар – гений