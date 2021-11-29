Герта продолжает свои скитания вблизи зоны вылета из Бундеслиги.

Берлинский клуб на своем официальном сайте объявил об уходе Паля Дардая с должности главного тренера.

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Столичная команда демонстрировала посредственные результаты, хотя имеет хороший бюджет на уровне Бундеслиги. Последней каплей стала серия из 4 матчей без побед, отбросившая Герту на 14-ю строчку Бундеслиги. До зоны переходных матчей всего один пункт, до вылета – 4.

Руководство клуба сразу объявило имя нового тренера. До конца сезона берлинцев возглавил Тайфун Коркут, имеющий опыт работы в Байере и Штутгарте.

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