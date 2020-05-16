Герта разгромила Хоффенхайм, РБ Лейпциг спасся в матче с Фрайбургом: 26-й тур Бундеслиги, суббота

В субботу, в рамках 26-го тура чемпионата Германии, состоялось несколько поединков. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии, 26-й тур

РБ Лейпциг – Фрайбург – 1:1

Голы: Поульсен, 77 – Гульде, 34

Хоффенхайм – Герта – 0:3

Голы: Акпогума, 59 (аг.), Ибишевич, 60, Кунья, 74

Фортуна – Падерборн – 0:0

Айнтрахт – Боруссия М. – начало матча в 19:30

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Долгожданное возвращение Бундеслиги стартовало в субботу сразу несколькими поединками. В одном из них встречались Фортуна и Падерборн. Аутсайдеры турнирной таблицы так не выявили сильнейшего – матч прошел при равной игре и закончился безголевой ничьей.

Один из лидеров чемпионата РБ Лейпциг едва свел вничью поединок с Фрайбургом. "Быки" довольно неожиданно пропустили еще в первом тайме: после подачи с углового Винченцо Грифо мяч попал в ногу его одноклубнику Мануэлю Гульде и срикошетил в ворота хозяев. За минуту до перерыва Кристиан Гюнтер потерял отличный шанс удвоить преимущество своей команды, когда мяч после его удара просвистел мимо правой стойки.

После перерыва роскошные моменты сравнять счет потеряли Лукман, Кампль и Вернер. Наконец, на 77-й минуте Юсуфу Поульсену удалось замкнуть навес Кевина Кампля и восстановить статус-кво. На третьей добавленной минуте Фрайбург воспользовался стандартом и усилиями Робина Коха забил, но арбитр зафиксировал положение вне игры и матч так и закончился 1:1.

Хоффенхайм и Герта провели довольно ровный первый тайм, который так и не принес голов. После перерыва берлинцы в течение двух минут забили дважды: сначала, пытаясь заблокировать мощный удар соперника, Кевин Акпогума неудачно подставил ногу и отправил мяч в собственные ворота. Почти сразу же Ведад Ибишевич головой в касание переправил сферу в сетку, после роскошной передачи Максимилана Миттельштадта с левого фланга в центр штрафной. Жирную точку в матче поставил Матеус Кунья, который, поборясь на левом фланге, сумел протащить мяч в штрафную соперника и прошил голкипера с острого угла.

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