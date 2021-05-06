Аутсайдер турнирной таблицы Герта в родных стенах принимала Фрайбург. Еще до перерыва берлинцы сумели оформить себе комфортное преимущество в счете – в начале матча Пйонтек своевременно оказался на добивании и с убийственного расстояния прошил голкипера, а на 22-й еще один положил Пекарик. Гости тоже создали несколько неплохих моментов, однако реализовать их не смогли.

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Во второй половине встречи игроки Фрайбурга отчаянно пытались отквитать хотя бы один гол, но хозяева удачно оборонялись и до конца матча сумели удержать свои ворота "на замке". Под занавес поединка Радоньич сделал счет разгромным, и финальный свисток зафиксировал уверенную победу Герты, которая позволила ей покинуть зону вылета и подняться на 14-ю строчку чемпионата.

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