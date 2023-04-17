Поражение от Шальке (на тот момент худшей команды Бундеслиги) со счетом 2:5 стало последней каплей. Герта отправила в отставку Сандро Шварца и весь его штаб, сообщает пресс-служба берлинцев.

Шальке – Герта – 5:2 – видео эффектных голов в битве за выживание

К слову, этот специалист возглавил "Старую даму" прошлым летом. Предыдущим местом работы было московское Динамо, где ему помогал Андрей Воронин. По возвращении из России Шварц провел худший период в тренерской карьере. Под его руководством Герта выиграла лишь 5 матчей, потерпев 17 поражений. Еще 7 раз матчи завершались вничью.

До конца сезона команду будет тренировать легенда клуба – Паль Дардай. Для него это уже третий приход в Герту, во главе которой за две предыдущие каденции он провел более 200 матчей. В настоящее время берлинцы ведут борьбу за выживание. За 6 туров до конца сезона команда находится на дне таблицы, но отставание от зоны переходных матчей составляет всего 2 очка.

Шальке разбил Герту в битве с семью голами, поднявшись в зону переходных матчей