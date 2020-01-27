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Герта подписала Тусара за 25 млн евро – хавбек останется в Лионе до лета

19:50 43 Читати українською
Герта подписала Тусара за 25 млн евро – хавбек останется в Лионе до лета
Люка Тусар (слева) / Сайт Герты

Полузащитник Лиона Люка Тусар продолжит карьеру в чемпионате Германии.

Французский клуб на своем официальном сайте объявил о переходе хавбека в Герту.

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Сумма трансфера составила 25 млн евро, подробности личного контракта не сообщаются. Берлинцы согласились оставить Тусара в Лионе до лета на правах аренды. Напомним, команда Руди Гарсии пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет против Ювентуса.

Тусар провел 24 матча за Лион в сезоне 2019/20 и успел отличиться 2 голами и тремя ассистами.

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