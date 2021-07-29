Товарищеский матч

Герта – Ливерпуль – 4:3

Голы: Аскасмбар, 21, Сердар, 31, Йоветич, 66, 80 – Мане, 37, Минамино, 42, Окслейд-Чемберлен, 88

Дуэль четырнадцатой команды Бундеслиги и бронзового призера АПЛ 2020/21 завершилась в пользу представителей Германии. В первом тайме счет был 2:2 – на голы Аскасибара и Сердара своими точными ударами ответили Мане с Минамино.

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На 61-й минуте на поле появился Стеван Йоветич, для которого это был дебют за "Старую даму". Уже через 5 минут 31-летний черногорец отметился первым голом за Герту, а под занавес поединка поразил ворота Ливерпуля еще раз, оформив дубль. На тот момент в защите мерсисайдцев играл Вирджил ван Дейк, который впервые вышел на поле после тяжелой травмы, полученной еще 17 октября прошлого года. Одновременно с ним вернулся и Джо Гомес, не игравший с ноября 2020-го. Последний за 22 минуты успел получить желтую карточку.

Ливерпуль смог сократить отставание усилиями Окслейд-Чемберлена, но на большее у команды Юргена Клоппа не хватило времени. 4:3 – зрелищная победа Герты, которая прервала серию из трех подряд ничьих и еще не проигрывала на протяжении межсезонья.

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