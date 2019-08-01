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Герта оформила рекордный трансфер в своей истории – игрок делал хет-трик Баварии

17:34 45 Читати українською
Герта оформила рекордный трансфер в своей истории – игрок делал хет-трик Баварии
Доди Люкебакио (слева) / ФК Герта

Хавбек Уотфорда Доди Люкебакио стал игроком Герты за рекордную для берлинцев сумму.

Герта на своем официальном сайте объявила о подписании бельгийского хавбека Доди Люкебакио. Контракт рассчитан на 5 лет.

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Футболист принадлежал английскому Уотфорду, но сезон 2018/19 провел в составе Фортуны, успев оформить хет-трик в ворота мюнхенской Баварии. Всего в прошлом сезоне отличился 7 раз.

По информации СМИ, клуб из Западного Берлина заплатил за Люкебакио 20 млн евро, что является рекордным трансфером в его истории.

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