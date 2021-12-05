Германия, Бундеслига, 14-й тур

Штутгарт – Герта – 2:2

Голы: Мармуш, 15, Фёрстер, 19 – Йоветич, 40, 76

Боруссия М – Фрайбург – начало встречи в 18:30

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В первом матче дня сошлись соседи по турнирной таблице – Штутгарт и Герта. Хозяева в первые двадцать минут дважды поразили ворота соперника. Сначала Мармуш убежал в стремительную контратаку и сумел переиграть Шволова, а затем Фёрстер попал в правый угол. Берлинцы огрызнулись в середине тайма – Бельфодил с левого фланга сместился в штрафную и в окружении защитников закрутил сферу по невероятной траектории мимо голкипера. Чертов VAR (офсайд) отобрал у Исхака первый гол в Бундеслиге с 2019 года.

Под конец тайма "Старая дама" забила: Йоветич с линии штрафной запустил парашют за спину Мюллеру. В середине второй сорокапятиминутки хорват целил в девятку – Мюллер в прыжке спас. Но через две минуты Стеван все-таки продавил оборону Штутгарта: божественный пас пяткой от Бельфодила заслуживает отдельного упоминания. Боевая ничья!

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