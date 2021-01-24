После последних неудач Герты боссы клуба решили попрощаться с главным тренером команды Бруно Лаббадией, сообщает официальный сайт "Старой дамы".

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Вместе с ним покинул команду и спортивный директор Михаэль Преец. Известно, что последнего до конца сезона заменит Арне Фридрих, а с тренером для команды клуб определится в ближайшее время.

Напомним, Лаббадия возглавил Герту в апреле прошлого года. В текущем сезоне берлинцы набрали в 18-ти турах 17 очков и занимают в турнирной таблице Бундеслиги 14-ю строчку. В последних четырех матчах Герта не знала вкуса побед, а в крайнем поединке, который и стал последней каплей для руководства клуба, была разгромлена Вердером 1:4.

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