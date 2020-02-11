Клинсманн неожиданно покинул пост главного тренера Герты, не пробыв на нем и трех месяцев

Тренерское кресло берлинской Герты снова вакантно.

Юрген Клинсманн заявил, что прекращает свою работу на тренерском мостике Герты, сообщает официальный сайт клуба.

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Стоит отметить, что 55-летний специалист останется членом наблюдательного совета берлинской команды. Клинсманн возглавил команду 27 ноября. О новом наставнике столичного клуба пока не сообщается.

После 21-го тура чемпионата Германии Герта находится на 14-й строчке турнирной таблицы. Под руководством Клинсманна команда провела 10 матчей (3 победы, 3 ничьи и четыре поражения).

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