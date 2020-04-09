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Герта официально назначила нового тренера – на должность претендовал экс-наставник Баварии

17:58 37 Читати українською
Герта официально назначила нового тренера – на должность претендовал экс-наставник Баварии
Бруно Лаббадия / фото с открытых источников

Руководить берлинской Гертой будет немецкий специалист Бруно Лаббадия.

Контракт 54-летнего наставника с берлинским клубом рассчитан до лета 2022 года, сообщает пресс-служба Герты.

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Наставнику поставлена ​​цель сохранения прописки в Бундеслиге и борьба за еврокубки в следующем сезоне. Лаббадия имеет репутацию "спасителя" клубов от вылета. Именно этим он занимался в Гамбурге и в Вольфсбурге. В прошлом сезоне ему удалось вывести "волков" в еврокубки (6 место).

Герта планировала найти нового тренера летом, однако руководство клуба решило не дожидаться окончания чемпионата и приняло решение во время карантина. Добавим, что одним из главных претендентов на пост наставника берлинцев считался экс-тренер Баварии Ковач.

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Теги
Германия Бруно Лаббадия Бруно Лаббадия Герта Герта
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