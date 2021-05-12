Шальке уже давно готовится к Бундеслиге 2, а вот для Герты поединок в Гельзенкирхене имел чрезвычайно важное значение. В случае победы берлинцы оторвались бы от зоны плей-офф за выживание на три очка, а от зоны прямого вылета команду отделяли бы целых пять зачётных баллов. До конца сезона оставалось всего два тура, поэтому гостям крайне необходимо было победить.

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Впрочем, уже на 6-й минуте они пропустили вследствие вбегания Харита на левый край штрафной с выстрелом в дальний угол. Отыграться удалось уже на 19-й – это Боята ударом головой замкнул подачу Платтенхарда со стандарта. 1:1! На 27-й Герта могла и вперёд выйти, однако гол Пйонтека не засчитали из-за офсайда. Разменявшись несколькими моментами, команды ушли на перерыв при ничейном счёте.

В начале второго тайма Радоньич и Пйонтек должны были забивать второй гол берлинцев, но их ударам немного не хватало точности. В целом же, гости выглядели значительно активнее и острее Шальке, что и вылилось во взятие ворот "кнаппен" на 74-й минуте – это Нганкам поддержал контратаку, получил передачу от Радоньича и выстрелил с левого края штрафной под ближнюю штангу. 1:2!

Этот счёт устраивал Герту, однако после удаления Люкебакио гости подсели. Шальке же пошел вперёд и едва не отыгрался в компенсированное время усилиями Флика – увы для хозяев, Флориан попал в штангу. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу берлинского клуба.

Герта поднялась аж на 13-ю позицию в турнирной таблице, набрав 34 очка и оторвавшись от зоны плей-офф на 3 зачётных балла.

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