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Герта – Боруссия Д – 2:3 – видео голов и обзор матча

09:29 102 Читати українською
Герта – Боруссия Д – 2:3 – видео голов и обзор матча
Герта – Боруссия Д – 2:3 – видео голов и обзор матча

Боруссия Д вырвала победу над Гертой в 26-м туре чемпионата Германии. Смотрите видео голов матча Герта – Боруссия Д на сайте "Футбол 24".

4’ Саломон Калу
35’ Саломон Калу
85’ Джордан Торунаринья
95’ Ведад Ибишевич
 
Томас Дилэйни 14’
Дан-Аксель Загаду 47’
Марко Ройс 92’

Дортмундская Боруссия на выезде вырвала победу над Гертой. В первом тайме на дубль Соломона Калу ответил Томас Дилэйни. После перерыва Загаду сравнял счет, а уже в компенсированное время Ройс забил победный гол. Отметим, что Герта заканчивала поединок вдевятером после удалений Торунариньи и Ибишевича.

Боруссия Д вернулась на вершину Бундеслиги, Шальке без Коноплянки после смены тренера уступил РБ Лейпциг

Этот результат позволил "шмелям" вернуться на первое место в турнирнирний таблицы Бундеслиги. Правда, Бавария, которая отстает от лидера на 3 очка, свой поединок 26-го тура сыграет завтра.

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