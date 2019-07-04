Герреро: Бразильцы могут называть себя фаворитами Копа Америка, сборная Перу творит историю

Нападающий сборной Перу Паоло Герреро прокомментировал предстоящий финал Копа Америка-2019 против сборной Бразилии.

"Наша команда творит историю. Я горжусь своими партнерами. Мы сосредоточены, работаем изо всех сил и вышли в финал. Это будет очень тяжелый матч.

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Я очень уважаю сборную Бразилии, но в футболе нет фаворитов, и мы показали это в полуфинале. Мы одержали убедительную победу, хотя фаворитами называли Чили. Людям следует иметь побольше уважения.

Если бразильцы хотят называть себя фаворитами, то пусть называют. На поле мы об этом не думаем. Мы должны делать свою работу со скромностью, как и всегда", – цитирует Герреро beIN Sports.

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