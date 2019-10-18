Защитник Боруссии Д Рафаэл Геррейро переподписал соглашение с "желто-черными".

Рафаэл Геррейро продлил контракт с Боруссией Д до 2023 года, информирует официальный твиттер "желто-черных".

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"Боруссия Дортмунд – замечательный клуб, в котором я чувствую себя очень счастливым в течение последних трех лет. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь нашей команде достичь своих целей", – поделился Геррейро в комментарии пресс-службе Боруссии Д.

Напомним, португалец выступает за "желто-черных" с 2016 года. В этом сезоне защитник провел 8 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

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